استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات فرهنگی نمایان‌ساختن دستاوردهای مدیریت شهری در نگاه مردم است، گفت: پروژه‌های بزرگ عمرانی و خدماتی شهرداری زمانی اثربخش خواهند بود که پیوست فرهنگی و اجتماعی قدرتمند و متناسب با نیاز شهروندان داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جلسه شورای فرهنگی شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: حساسیت ویژه بر فعال‌سازی حوزه‌های فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی به این سبب است که برنامه‌های فرهنگی باید هم‌تراز با طرح‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی دیده شوند، زیرا قضاوت نهایی مردم بر مبنای حس نشاط، انضباط شهری و رضایتمندی عمومی شکل می‌گیرد و ارتقای سرمایه اجتماعی نیازمند توجه به همین شاخص‌هاست.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری در حوزه‌هایی نظیر ساماندهی و نظم‌بخشی به حقوق نیروهای کارگری، تسریع در عملیات قطار شهری، نهضت روکش آسفالت و تعیین‌تکلیف شهربازی افزود: در حوزه نظافت شهری گرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده اما انتظار برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل مردم کرمانشاه فراتر از وضعیت موجود است و با این حال عاملی که زحمات این حوزه‌ها را ماندگار می‌سازد و به ثمر می‌نشاند، برجسته‌سازی پیوست‌های فرهنگی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به انتظارات گسترده افکار عمومی از مدیریت شهری بیان کرد: نگاه شهروندان به شهرداری صرفاً به عنوان یک نهاد خدماتیِ محدود نیست، بلکه مردم تمام شئون شهر از جمله وضعیت معابر، نظم و انضباط، ترافیک، رونق مساجد و حتی نارسایی‌های مربوط به قطعی انشعابات آب و برق و گاز را متوجه شهردار می‌دانند و بر این اساس ورود همه‌جانبه به این دغدغه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر حبیبی با تأکید بر ضرورت پرهیز شهرداری از تصدی‌گری مستقیم گفت: هنر مدیریت شهری در این است که سیاست‌گذار، پشتیبان و حامی باشد، نه مجری و از این رو باید کارها را با جلب مشارکت تشکل‌های مردمی، نخبگان و گروه‌های هنری به پیش ببرد و شهرداری تکیه‌گاهی امن برای آنان باشد.

وی با تبیین اولویت‌های اجرایی در جغرافیای شهر خاطرنشان کرد: پیوند شهرداران مناطق با مساجد باید به صورت میدانی تقویت شود و حمایت از برنامه‌های شاخص مذهبی و محله‌محور در دستور کار قرار گیرد و نمونه بارز آن احیای «مسجد آقاجان» است که فعال‌سازی این پایگاه می‌تواند نقطه عطفی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و زنده نگه‌داشتن آن محله کم‌برخوردار باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به غنی‌سازی اوقات فراغت خانواده‌ها در بوستان‌ها بیان کرد: در روزهای پایانی هفته، پارک‌ها و فضاهای تفریحی حاشیه‌ای پذیرای خیل عظیمی از مردم هستند و شهرداری باید ضمن تأمین کامل روشنایی و نظافت این بوستان‌ها، رویدادها و برنامه‌های بانشاط و استانداردی مانند برنامه‌های ثابت در پارک کوهستان تدارک ببیند.

دکتر حبیبی خواستار هویت‌بخشی به میادین اصلی شهر شد و افزود: میادین شاخص نظیر میدان فردوسی یا میدان آزادی باید متناسب با هویت، نام و پیشینه فرهنگی خود آراسته شوند و به عنوان «پاتوق فرهنگی» شهر تثبیت گردند تا اجتماعات مردمی مثل رویداد شاهنامه‌خوانی در فضایی شایسته و سامان‌یافته شکل گیرد. وی در تشریح سیاست‌های ورزشی شهرداری تصریح کرد: شهرداری نباید خود را درگیر هزینه‌ها و حواشی سنگین تیم‌داری بزرگ کند، بلکه وظیفه اصلی آن تقویت و حمایت همه‌جانبه از ورزش محلات در مناطقی همچون جعفرآباد، تجلیل مستمر از قهرمانان ملی و بین‌المللی و استفاده از فضای تبلیغات شهری برای حمایت از تیم‌های شاخص استان مانند تیم فوتبال بعثت است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم بازآفرینی فضای بصری شهر گفت: آغاز مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایام بازگشایی مدارس باید در سیمای شهر تجلی یابد و نباید تابلوهای بزرگ شهری زنگ‌زده و خالی رها شوند یا المان‌ها و پرچم‌های شهری فرسوده باشند، بلکه اهتزاز پرچم‌های نو، روشنایی مناسب تقاطع‌ها و اجرای طرح‌های زیباسازی در مقابل مدارس، مستقیماً بر روحیه و شادابی شهروندان اثر مثبت می‌گذارد.

دکتر حبیبی با اشاره به لزوم امیدآفرینی در جامعه از طریق روایت واقعیت‌های فنی شهر گفت: بسیاری از نخبگان و شهروندان از وسعت کارهای عمرانی شهرداری بی‌اطلاع هثتند و برای مثال حفاری قطار شهری در عمق ۴۰ متری در مرکز شهر دستاوردی بزرگ است که باید از طریق برگزاری تورهای بازدید منظم برای معتمدان، پیشکسوتان و فعالان فرهنگی و عمرانی تبیین شود تا آنان به سفیران امید و آگاهی در سطح جامعه تبدیل شوند.