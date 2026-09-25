جوانه های شیرازی در پویش جان فدایان
نوجوانان و جوانان در پویش جان فدایان در شیراز شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم شیراز همراه با جوانه های شیرازی همزمان با سراسر کشور در پویش جان فدایان شرکت کردند .
عکس های ارسالی : رقیه نامجو
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