نوجوانان و جوانان در پویش جان فدایان در شیراز شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم شیراز همراه با جوانه های شیرازی همزمان با سراسر کشور در پویش جان فدایان شرکت کردند .

عکس های ارسالی : رقیه نامجو