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شهردار تبریز در جریان اولین قرار خدمت از دور هشتم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در شهرداری منطقه ۴ از قاری بین المللی و حافظ کل قرآن تجلیل به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،شهردار تبریز در جریان اولین قرار خدمت از دور هشتم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در شهرداری منطقه ۴ از سینا طباخی قاری بین المللی و حافظ کل قرآن تجلیل به عمل آورد.
دور هشتم قرارهای خدمت شهرداری تبریز با هدف بررسی مصوبات هفت دور قبلی و عملکرد بودجهای مناطق دهگانه شهرداری تبریز آغاز شد.
اولین قرار خدمت شهرداری تبریز در دور هشتم در شهرداری منطقه ۴ تبریز برگزار شد.