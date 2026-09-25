شهردار تبریز در جریان اولین قرار خدمت از دور هشتم قرار‌های خدمت شهرداری تبریز در شهرداری منطقه ۴ از قاری بین المللی و حافظ کل قرآن تجلیل به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،شهردار تبریز در جریان اولین قرار خدمت از دور هشتم قرار‌های خدمت شهرداری تبریز در شهرداری منطقه ۴ از سینا طباخی قاری بین المللی و حافظ کل قرآن تجلیل به عمل آورد.

دور هشتم قرار‌های خدمت شهرداری تبریز با هدف بررسی مصوبات هفت دور قبلی و عملکرد بودجه‌ای مناطق دهگانه شهرداری تبریز آغاز شد.

اولین قرار خدمت شهرداری تبریز در دور هشتم در شهرداری منطقه ۴ تبریز برگزار شد.