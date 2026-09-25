\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0628 \u0648 \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f :\n\u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0637\u0639\u06cc \u0645\u062d\u0644\u0627\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0635\u0644\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0627\u0628\u0648\u0630\u0631\u060c \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0639\u0633\u06a9\u0631\u06cc\u0647\u060c \u0628\u0648\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0628\u0631\u06cc\u0634\u0645\u060c \u0631\u0628\u0627\u0637 \u0637\u0631\u0642 \u0648 \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0637\u0631\u0642 (\u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062c\u0627\u06cc\u06cc) \u0631\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0631\u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0628 \u0648 \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f\u060c \u0627\u0646\u0634\u0639\u0627\u0628\u0627\u062a \u0628\u0647\u200c\u0632\u0648\u062f\u06cc \u0648\u0635\u0644 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0634\u062f.