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آخرین ماموریت شهید مجید کاظمی

امیر سرتیپ دوم شهید مجید کاظمی از خلبانان شجاع ارتش بود که اسفند سال گذشته در بازگشت از عملیات موفق حمله به پایگاه آمریکایی العدید به شهادت رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۷:۵۷
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برچسب ها: مجید کاظمی ، خلبان
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