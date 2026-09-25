آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث مسجد و حسینیه حضرت علی اکبر(ع) شهرری، در اکبریه شهرری با حضور خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولین شهرری برگزار شد.

این مسجد و حسینیه با متراژ ۶۰۰ متر و ۲ هزار مترمربع زیر بنا در سه طبقه با فضاهای شبستان ، حسینیه ، کلاس‌های آموزشی و مراکز مشاوره و باشگاه ورزشی برای نوجوانان و جوانان ساخته خواهد شد. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران در این مراسم با اشاره به نقش مسجد در تربیت دینی گفت: مسجد نخستین رسالتش تربیت مؤمن انقلابی و جهادی است.حجت الاسلام علی نوری افزود : در حال حاضر در شهرستانهای استان تهران ۳۶۰۰ مسجد و در شهر تهران ۱۸۰۰ مسجد فعالیت می‌کنند .