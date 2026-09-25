۵۰۰ پک نوشت‌افزار با همکاری گروه‌های جهادی و مشارکت بنیاد علوی و بنیاد برکت، در سه مرحله بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار ملکشاهی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این اقلام آموزشی به همت حوزه بسیج دانش‌آموزی ذوالفقار ناحیه ملکشاهی و با همراهی گروه‌های جهادی شهدای بان‌باباخان، سالار شهیدان و مطهره تهیه و توزیع شد.

بنیاد علوی و بنیاد برکت نیز در تأمین این بسته‌ها مشارکت داشتند.

توزیع نوشت‌افزار‌ها در سه مرحله انجام شد و هدف آن، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه تحصیل آسان‌تر برای آنان بود.