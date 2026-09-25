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شهردار تبریز ضمن تجلیل از سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان رئیس جمهور را بازتابدهنده صدای واحد یک ملت و تجلیبخش عظمت تمدنی ایران اسلامی در عرصه جهانی دانست و تاکید کرد که مدیریت شهری تبریز با تکیه بر همین اقتدار مسیر خدمترسانی هوشمندانه را با قدرت ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،یعقوب هوشیار در نخستین جلسه از هشتمین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز که در منطقه چهار برگزار شد با ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و تمامی شهدای وطن اظهار داشت:سخنرانی دکتر پزشکیان از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجلی صدای یک ملت و در امتداد عظمت تمدنی ایران اسلامی بود.
وی با قدردانی از مدیریت صداوسیمای استان برای تولید برنامه فاخر ایرانجان تصریح کرد: در عرصه مدیریت، دیدگاهها و نوع نگاه ظرفیتساز و تعیینکننده ضریب اثر در جامعه است.
هوشیار با مرور عملکرد مالی و عمرانی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: با وجود شرایط ویژه کشور در ماههای اخیر، در ششماهه نخست امسال تحقق بودجه شهرداری از ۱۲۰ درصد گذشت که نشان از استحکام نظام تصمیمگیری، پایداری جریان خدمت و نقش راهبری مردم دارد. همچنین شهرداری تبریز تا پایان سال ۴۵۰۰ میلیارد تومان چک آتیالوصول در اختیار دارد.
شهردار تبریز با اشاره به رشد چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی اظهار داشت: در ششماهه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی سه برابری را نشان میدهد.
وی افزود:در حالی که در کل سال ۱۴۰۰ تنها ۹۰ هزار تن آسفالت در شهر توزیع شده بود، در ششماهه اول امسال حجم آسفالتریزی به ۳۵۰ هزار تن رسیده است.
وی رشد ۱۲ برابری بودجه شهرداری نسبت به سال ۱۴۰۰ را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بیش از ۷۵ درصد ردیفهای اعتباری در بودجه امسال به طرح های عمرانی تخصیص داده شده که ثمره آن اجرای بیش از ۱۶۰۰ طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی در سطح شهر است. همچنین ۲ هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری برای تسویه مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته است.
هوشیار همچنین با تاکید بر ضرورت اشراف کامل بر نیازهای شهر در آستانه تنظیم سند مالی سال آینده گفت: پایه و اساس بودجه ۱۴۰۶ بایستی مدیریت هوشمند شهری باشد؛ از این رو باید از گروههای مرجع، نخبگان دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان دعوت شود و رسانهها نیز با طرح مباحث کارشناسی و چالشی راهحلهای نوآورانه ارائه دهند.
وی به برنامههای مدیریت شهری در حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: برقیسازی ناوگان خودرویی باید با جدیت بهویژه در منطقه ۴ پیگیری شود. طرح تراموا نیازمند برنامهریزی دقیق است؛ در حوزه مترو نیز سازمان قطار شهری عملکرد مطلوبی داشته، عملیات خط دو با شتاب ادامه دارد و حفاری خط سه نیز آغاز شده است.
هوشیار با بیان اینکه در حال حاضر با وجود رایگان شدن مترو و بیآرتی، حدود ۵۰ درصد سفرهای شهری تبریز با خودروی شخصی انجام میشود که ۷۰ درصد آنها تکسرنشین میباشند، ضمن ابراز نگرانی از عدم استقبال مطلوب شهروندان از خدمات رایگان BRT و مترو، تردد خودروهای تکسرنشین و لاینحل شدن معضل ترافیک؛ پیشنهاد داد طرح چهارشنبههای بدون خودرو ابتدا از ادارات آغاز و با همراهی رسانهها و شهروندان نهادینه شود.
شهردار تبریز با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد شهرداری منطقه ۴ و تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه این منطقه و پیشرفت مناسب بودجه فرهنگی (با وجود تحقق ۷۰ درصدی بودجه ورزشی)، از اقدامات مشارکتی خیرین در حوزه آسفالتریزی معابر محروم و اهدای ۳۰۰۰ اصله نهال تقدیر کرد.
وی پیرامون طرح های عمرانی و خدماتی این منطقه دستورات زیر را صادر کرد:
وی با اعلام خبر افتتاح باغموزه ستارخان ؛ تملک دو پلاک مجاور جهت نمایش شایسته و آزادسازی کامل این اثر تاریخی را امری ضروری و فوری دانست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه طرح پارک بزرگ تبریز بایستی در چند جبهه فعال شود از قرار گرفتن این مهم در بودجه سال آینده خبر داد و گفت:در بودجه سال آینده، ایجاد پارک بانوان، احداث پارک موضوعی معلولان پیشبینی شود، تسریع در زمانبندی پارک گیاهشناسی، توسعه فضای سبز چشمهلیباغ و تحقق سهمیه ۵۰ هکتاری فضای سبز منطقه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کنار این طرح ها بایستی، طرحهای عمرانی نظیر اتصال پل مالکاشتر به جاده سنتو، تعیین تکلیف مسیر خیابان دانش به پل مالک، ساماندهی و نورپردازی پل آجیچای با هماهنگی میراث فرهنگی، تملک ضلع شرقی مترو در محله آخونی، احداث ایستگاه آتشنشانی متناسب با تراکم جمعیتی، اجرای آبیاری هوشمند و جدارهسازی میدان آذربایجان، تکمیل کوی فروردین و تسریع در سرپوشیدهسازی کانال عباسزاده در دستور کار قرار گیرد و علاوه بر این در حوزه محیط زیست و خدمات شهری نیز باید توسعه چاههای جذبی، احداث تصفیهخانه فاضلاب محلی، تجهیز ناوگان ماشینآلات و پیگیری طرح سلامتمحور خانه من که تاکنون در ۷۰ مدرسه اجرا شده است تداوم یابد.
هوشیار بر رویکردهای مدیریتی و سازمانی تاکید کرد و گفت: سرکشی و دیدار با خانواده معظم شهدا امری مقدس و والا است و اکیداً تاکید میکنم در سطح منطقه، این دیدارها صرفاً با حضور مستقیم شهردار منطقه انجام پذیرد.
وی همچنین با تاکید بر افزایش اختیارات شهرداران نواحی برای گرهگشایی محلهمحور، توجه به مسائل معیشتی و رفاهی پرسنل شهرداری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بدنه شهرداری تبریز در شرایط دشوار و بحرانی بهصورت شبانهروزی پای کار بودند؛ از همین رو رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و تسویه هشتماهه پاداش پایانخدمت آنان باید در اولویت فوری قرار گیرد، چرا که شان و جایگاه مردم و خدمتگزاران تبریز بسیار والاست و خدمت به آنها نیازمند تلاشی خستگیناپذیر است.