امام جمعه کرمانشاه گفت: سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل یک رویداد مهم بود که بار دیگر صدای مظلومیت ایران را به جهان مخابره و دشمن متجاوز بیشتر از قبل رسوا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، افزود: بیانات دکتر پزشکیان در سازمان ملل، یادآور بیانات امام راحل در سال‌های پایانی جنگ بود که آمریکا را که در آن زمان به پشتیبانی از رژیم بعث در خلیج فارس حضور پیدا کرده بود، رسوا کرد و تجاوزها و جنایت‌ها را بیان کرد.

وی گفت: بعضی از کسانی که پیش از انجام این سفر مخالفت می‌کردند و معتقد بودند به صلاح نیست هیات ایرانی حضور پیدا کند، از روی دلسوزی این مطالب را بیان کردند، اما باید توجه داشته باشیم که استکبار جهانی عرصه رسانه را در اختیار دارد و امپراتوری رسانه‌ای در اختیار استکبار است و ما مظلومیت‌مان بیش از همه در عرصه رسانه است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: اجازه نمی‌دهند صدای ما به دنیا برسد و منطق روشن ما به گوش دنیا برسد؛ بنابراین این فرصت که رییس جمهور سالانه به نیابت از ملت بزرگ، مجاهد، مومن، سربلند و پیروز ایران اسلامی در آنجا حضور پیدا کند و با قاطعیت دشمن را رسوا کند، فرصتی است که باید از عرصه رسانه بین‌المللی استفاده کنیم.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به شرایط آمریکا گفت: آمریکا در منجلابی که خودش با دست خودش درست کرده گرفتار شده است و بسیاری از حرکت‌های رسانه‌ای و دروغ‌هایی که انجام می‌دهد برای عبور از این شرایط است.

آیت الله غفوری افزود: آنچه لازم است مسئولان ما توجه داشته باشند، این است که شورای عالی امنیت ملی و در راس آن رهبر عزیز و شجاع و فرمانده کل قوا توجه دارند که بنا بر این نیست در یک تفاهم کوتاه‌مدت به آمریکا مجددا اجازه تنفس داده شود.

خطیب جمعه کرمانشاه تاکید بر ضرورت تبیین تاریخ دفاع مقدس برای نسل‌های آینده گفت: اندیشمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه، معلمان و اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در این زمینه مسئولیت دارند تا نسل نوجوان و جوان بداند ملت ایران در دوران دفاع مقدس چه حماسه‌ای آفرید.

آیت الله غفوری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، یاد شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا را گرامی داشت و گفت: این فرماندهان بزرگ برای گزارش جنگ و بیان مطالب و گزارش عملیات خدمت امام راحل و فرمانده کل قوا می‌رفتند که در حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسیدند.

وی یاد و خاطره همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های تحمیلی را گرامی داشت و افزود: به ویژه یاد و خاطره شهدای والامقام استان شهیدپرور کرمانشاه را گرامی می‌داریم و از خدای متعال می‌خواهیم به آنها علو درجات و همنشینی با اولیا عنایت کند و ما را از شفاعت آنان بهره‌مند سازد.

آیت الله غفوری با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه گفت: آنچه در پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی آمده، بسیار راهگشا و حقیقتا نقشه راه برای شروع سال تحصیلی و ادامه پیشرفت علمی کشور است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولیت اصلی نسل امروز مجهز شدن به علم و تقوا و اخلاق، دانایی و توانایی، شکستن مرزهای دانش، پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی، صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و ادامه راه شهداست.