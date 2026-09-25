

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این برنامه ورزشی شرکت کنندگان صبح امروز فاصله مسجد جامع روستای باغشن تا بقعه متبرکه امامزاده سید یحیی از نوادگان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را به همراه خانواده به صورت پیاده طی کردند.

پس از انجام پیاده‌روی شرکت کنندگان ضمن تجمع در جوار گلزار شهدا و بقعه متبرکه امامزاده سید یحیی روستای باغشن به مناسبت هفته دفاع مقدس با سردادن شعارهای ضد استکبار یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و با آنان تجدید عهد وپیمان کردند.

در پایان این همایش به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی از جمله ۴ دستگاه‌ دوچرخه اهدا شد.

روستای باغشن در شهرستان زبرخان به فاصله ۱۰۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس با امکانات تفریحی و زیارتی و بقعه متبرکه امام زاده سید یحیی از نوادگان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام (به عنوان میقات الرضا ) با جمعیت حدود ۵ نفر پذیرای زائران و مسافران از اقصی نقاط کشور است.



