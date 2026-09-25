به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اسدالله اسکندری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کلاله گفت: با مشارکت خیران جوان، ۱۲ مرکز نیکوکاری فعال این نهاد، بنیاد برکت، پایگاه های مقاومت بسیج در راستای برنامه های کنگره ۴۰۰۰ شهید استان،؛ همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، ۱۳۰۰ بسته ملزومات آموزشی به ارزش دو میلیارد و ششصد میلیون تومان تهیه شد که بین فرزندان ایتام، خانواده های بیماران صعب العلاج و دانش آموزان نیاز به حمایت توزیع می شود.