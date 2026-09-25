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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: برداشت این محصول تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

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رحمت‌الله نظافت، اظهار کرد: خوشاب با حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت پسته، یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان خراسان رضوی به شمار می‌رود که از این میزان، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ بارده است.

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وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، متوسط عملکرد باغ‌های پسته شهرستان حدود ۸۰۰ کیلوگرم محصول خشک در هکتار پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود امسال مجموع تولید پسته خشک خوشاب به حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تن برسد.

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نظافت با اشاره به جایگاه پسته رقم کله‌قوچی در شهرستان خوشاب گفت: این رقم از ارقام شاخص و غالب باغ‌های پسته منطقه است و کیفیت محصول تولیدی، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی، اشتغال و معیشت بهره‌برداران شهرستان دارد.

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مدیر جهاد کشاورزی خوشاب همچنین از فعالیت ۲۳ واحد فرآوری پسته تر در شهرستان خبر داد و بیان کرد: این واحدها در فصل برداشت، وظیفه مهمی در فرآوری، آماده‌سازی و عرضه محصول پسته به بازار بر عهده دارند.

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وی ارزش اقتصادی و گردش مالی حاصل از تولید پسته شهرستان در سال جاری را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این میزان، بیانگر اهمیت و جایگاه پسته در اقتصاد کشاورزی و اشتغال منطقه است.

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نظافت خاطرنشان کرد: با آغاز برداشت پسته، فعالیت باغداران، واحدهای فرآوری و بخش عرضه و بازاررسانی این محصول در خوشاب رونق گرفته و کشاورزان منطقه در حال برداشت حاصل دسترنج یک‌ساله خود هستند.