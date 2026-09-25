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طرح «برکت سلامت» با ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان کمیته امداد، به مدت دو روز در شهرک شهید کشوری ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ گروه جهادی «شهید رضایینژاد» وابسته به بسیج دانشجویی، با همکاری شورای زنان مجمع خیرین سلامت، این طرح را اجرا کرد. کمیته امداد استان ایلام نیز حمایت مستقیم از برگزاری آن داشت.
در این دو روز، پزشکان متخصص و عمومی خدمات خود را به خانوادههای کمبرخوردار ساکن شهرک شهید کشوری ارائه کردند. هدف از این اقدام، ارتقای سطح سلامت و دسترسی این خانوادهها به خدمات تخصصی بود.
پزشکان مشارکتکننده در این اردوی جهادی از فرصت ایجادشده برای خدمت به نیازمندان ابراز رضایت کردند. خانوادههای ساکن شهرک نیز استقبال گستردهای از این طرح داشتند و از خدمات ارائهشده قدردانی کردند.
در همین راستا، صالحیان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام، از روند خدماترسانی این گروه جهادی بازدید کرد و تلاشهای صورتگرفته برای خدمت به مددجویان و ایثارگران را ستود.
این طرح در چارچوب همکاری میان نهادهای دانشجویی، خیرین و سازمانهای حمایتی برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت ساکنان مناطق ایثارگری و نیازمند استان ایلام اجرا شد.