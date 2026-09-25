به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردارمحمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آئین وداع با پیکر مطهر شهدا، گفت: سردار رشید اسلامی شهید ظرفیتی خستگی ناپذیر بود و همواره برای خدمت رسانی به مردم منطقه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تلاش بود.

پیکر مطهر شهید ظریفی برای خاکسپاری به زادگاهش در گناباد بدرقه و طبق وصیت ایشان در بهشت رضای مشهد و در جوار شهید شوشتری به خاک سپرده خواهد شد.