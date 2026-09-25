امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: مشکلات معیشتی و حرفه‌ای معلمان باید با راهکار‌های عملی و پایدار پیگیری شود؛ زیرا توجه به آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبه‌های نماز جمعه کیش، گفت: آغازسال تحصیلی، آغاز ساختن آینده است و آموزش امروز، سرمایه فردای جامعه را شکل می‌دهد.

او با تبریک آغاز سال تحصیلی، برای دانش‌آموزان، معلمان، فرهنگیان، مدیران مدارس و خانواده‌ها سالی همراه با موفقیت و آرامش آرزو کرد . افزود: معلم فقط درس و کتاب را به دانش‌آموز منتقل نمی‌کند؛ بلکه در شکل‌گیری شخصیت، اخلاق و امید نسل آینده نقش دارد.

شیخ یعقوب شمس بر توجه جدی مسئولان به مطالبه های فرهنگیان تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مسائل معلمان فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه برای حفظ کیفیت آموزش و تقویت سرمایه انسانی کشور ضرورت دارد.

او با اشاره به برگزاری کلاس‌های درس در مناطق جنوبی کشور گفت: تصمیم‌گیری درباره آموزش حضوری یا غیرحضوری باید کارشناسی باشد؛ زیرا تصمیم نادرست می‌تواند بر آینده دانش‌آموزان اثر بگذارد.

شیخ یعقوب شمس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از حضور پزشکان و پرستاران مرکز بهداشت کیش در مسجد نور اهل سنت و ارائه خدمات رایگان به نمازگزاران قدردانی کرد.

او هفته دفاع مقدس را یادآور مقاومت، فداکاری و ایثار مردم ایران برابر تجاوز دشمن به کشور دانست و گفت: جوانان ایران برای دفاع از خاک و امنیت کشور ایستاده اند و خانواده‌های بسیاری عزیزان خود را تقدیم کرده اند.

امام جمعه اهل سنت کیش، افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و خانواده آنان فقط برگزاری مراسم نیست؛ بلکه باید ارزش‌هایی مانند صداقت، فداکاری، خدمت به مردم و دفاع از وطن را در جامعه زنده نگه داریم.

شیخ یعقوب شمس، گفت: نسل جوان باید تاریخ هشت سال دفاع مقدس را بشناسد و بداند امنیت امروز کشور با تلاش و فداکاری نسل‌های گذشته به دست آمده است.

او بهترین ادای احترام به شهدا را ساختن کشوری آباد، امن، قدرتمند و برخوردار از علم و دانش دانست و گفت: اگر نسل گذشته برای حفظ ایران اسلامی ایستادگی کرد، نسل امروز باید با علم، اخلاق، تخصص و تلاش آینده کشور را بسازد.