دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون از اهداء ۱۰۰ بسته معیشتی و ۱۰۰ بسته حمایت تحصیلی به خانواده‌های کم‌برخوردار و مددجویان این حوزه قضایی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین آذرنوش اظهار داشت: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه از خانواده‌های زندانیان نیازمند، هم‌زمان با ایام هفته دفاع مقدس و تقارن آن با بهار تعلیم و تربیت، طرح ویژه حمایتی در حوزه قضایی کارون به اجرا درآمد.

وی افزود: با همکاری و مشارکت افراد خیر، تعداد ۱۰۰ بسته ارزاق و اقلام معیشتی و همچنین ۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر و وسایل آموزشی تهیه و میان خانواده‌های نیازمند و مددجویان حوزه قضایی شهرستان کارون توزیع شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون تأکید کرد: صیانت از خانواده زندانیان و پیشگیری از ترک تحصیل فرزندان آنان، یکی از اولویت‌های مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است تا از بروز آسیب‌های مضاعف در این خانواده‌ها جلوگیری شود و این روند حمایتی همچنان با جدیت دنبال خواهد شد.