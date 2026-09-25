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یازدهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

در نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته از چند داروی جدید رونمایی شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۷:۳۵
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برچسب ها: نمایشگاه دارو ، تولید دارو ، صنعت داروسازی
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