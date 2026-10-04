هر سال پاییز بازارچه محصولات کشاورزی شهرستان طارم به ویترینی از تولیدات باغی این منطقه تبدیل شده است که رونق گردشگری را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهرستان طارم با تولید ۷۰ نوع انواع محصولات زراعی و باغی نقش مهمی در تامین مواد غذایی کشور دارد.

هر سال پاییز گردشگران و مسافران زیادی برای خرید محصولات کشاورزی طارم، به‌ویژه زیتون، برنج و انار سرخ، راهی این شهرستان می‌شوند؛ سفر‌هایی که نه‌تنها به رونق بازار فروشِ باغداران کمک می‌کند، بلکه طارم را به یکی از قطب‌های اصلی «گردشگری کشاورزی» در شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.