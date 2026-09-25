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رزمایش موتور سواران جان‌فدای ایران

رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» صبح امروز سوم مهر ماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم از میدان فردوسی به سمت میدان آزادی تهران برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ - ۱۷:۴۷
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: تهران ، جان فدا
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