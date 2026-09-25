تعیین تکلیف ۱۵ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در خوزستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تعیین تکلیف ۱۵ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در شورای هیئت هفتنفره واگذاری زمین استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی، افزایش تولید و فعالسازی ظرفیتهای بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اهمیت مدیریت و بهرهبرداری صحیح از اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: واگذاری این اراضی به طرحهای واجد شرایط در چارچوب قوانین و مقررات، یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه فعالیتهای کشاورزی، افزایش بهرهوری اراضی، ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی استان است.
وی افزود: اراضی ملی و دولتی بهعنوان بخشی از ظرفیتهای مهم سرزمین باید بهصورت هدفمند و اصولی در اختیار طرحهایی قرار گیرد که ضمن برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی، زمینهساز تولید، اشتغال و بهرهبرداری مؤثر از منابع باشند.
سلطانی کاظمی ادامه داد: در همین راستا، درخواستهای متقاضیان واگذاری اراضی پس از بررسی کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط در شورای هیئت هفتنفره واگذاری زمین استان بررسی میشود تا ضمن صیانت از اراضی ملی و دولتی، زمینه اجرای طرحهای تولیدی و کشاورزی فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: شورای هیئت هفتنفره واگذاری زمین استان با حضور آیت الله محسن حیدری، حاکم شرع و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و سایر اعضای شورا تشکیل شد و ۱۵ پرونده مربوط به درخواستهای واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی تصریح کرد: همه پروندههای مطرحشده پس از بررسیهای کارشناسی و با لحاظ موازین شرعی، قوانین و مقررات جاری ارزیابی شد و تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.
سلطانی کاظمی میگوید: واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرحهای واجد شرایط، علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای اراضی، به توسعه فعالیتهای کشاورزی و تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی استان کمک میکند.