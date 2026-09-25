محمد حیدری پارسا از شهرستان رزن ۱۹ ساله بود که به جبهه رفت و همان سال اسیرشد، دوران اسارت خانواده فکر می‌کردند شهید شده که سرانجام پس از ۴ سال‌ به کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای همدان، محمد حیدری‌پارسا، از اهالی روستای سورتجین شهرستان رزن، ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۶۵ و در ۱۹ سالگی راهی جبهه شد.

چند ماه بعد، در سوم اسفند همان سال، در جریان عملیات کربلای ۶ به اسارت نیرو‌های بعثی درآمد و چهار سال دور از خانه و خانواده، روز‌های سخت اسارت را سپری کرد.

هفتم شهریور سال ۱۳۶۹، محمد آزاد شد و به وطن بازگشت؛ اما در روستا با صحنه‌ای روبه‌رو شد که انتظارش را نداشت.

عکس خودش را در کنار عکس شهدای روستا دید؛ حتی برای او مزار هم ساخته بودند.

خانواده و اهالی، سال‌ها تصور می‌کردند محمد به شهادت رسیده است؛ غافل از اینکه او چهار سال در اسارت بوده و حالا زنده به خانه بازگشته است.

محمد حیدری‌پارسا امروز جانباز ۷۰ درصد و پدر سه فرزند است؛ رزمنده‌ای که خاطرات سخت سال‌های اسارت را روایت می‌کند و از دغدغه‌ها، توصیه‌ها و خواسته‌اش از مسئولان می‌گوید.

این گزارش، روایت یک رزمنده از هشت سال دفاع مقدس است؛ نسلی که تجربه ایستادگی در روز‌های جنگ را داشته و امروز، روز‌های مقاومت و ایستادگی را از زاویه همان تجربه روایت می‌کند.