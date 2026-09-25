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پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیکهای جهان با طرح پرسشهایی در مورد معنای انسان بودن در عصر هوش مصنوعی، مسابقه تسلیحات هستهای و سایر تهدیدها علیه زندگی، هشدار داد که «بهشت ماشینها» خطر تضعیف بشریت را به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از واتیکان، پاپ لئو در سخنرانی افتتاحیه خود از سفر به فرانسه، در کاخ الیزه خطاب به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دیپلماتها، نگرانیهای خود را در مورد پیشرفت علمی، زندگی و حقوق بشر مطرح کرد.
وی بار دیگر بر مخالفت واتیکان با سلاحهای هستهای تأکید کرد و گفت: دکترین بازدارندگی هستهای «اشتباه» است زیرا فقط به یک مسابقه تسلیحاتی جدید دامن میزند.
لئو افزود: «صلح موازنه قدرت نیست؛ بلکه از طریق گفتوگو و عدالت ساخته میشود.»
وی همچنین از توسعهدهندگان هوش مصنوعی و رهبران سیاسی مسئول تنظیم مقررات آنها درخواست کرد که سرعت خود را کاهش دهند، درخواستی که به نظر میرسد اخیراً چندین شرکت برتر هوش مصنوعی آن را جدی گرفتهاند.
مکرون نیز گفت که سفر لئو «منبع امید» را برای بسیاری از مردم فرانسه به ارمغان میآورد.
وی گفت: «فرانسه در کنار صلح، چندجانبهگرایی مؤثر، احترام به قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد میایستد زیرا هر جانی ارزش برابر دارد و باید از همه مردم دفاع شود.»
برای مکرون که از نامزدی برای سومین دوره متوالی در انتخابات ماه مه منع شده است، میزبانی از پاپ آمریکایی نوعی نقطه عطف به شمار میرود، زیرا که پاپ فرانسیس در طول ۱۲ سال دوران پاپی خود بارها از سفر رسمی به فرانسه خودداری کرده بود.
در حالی که هفت ماه از دوره ریاست جمهوری مکرون باقی مانده است، میزان محبوبیت او به پایینترین حد خود رسیده است که ناشی از خشم مردم از افزایش هزینههای زندگی و انتقاد از بدهی و کسری فزاینده فرانسه و وخامت خدمات عمومی است.