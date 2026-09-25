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در مراسمی از ۱۰ شهروند قزوینی که به طور مستمر در تجمعات شبانه حضور داشتهاند، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ همزمان با تداوم حضور حماسی و خودجوش مردم در صحنههای دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی، آیین تجلیل از جمعی از شهروندان پیشگام در تجمعات مردمی برگزار شد.
در این مراسم، از ۱۰ تن از شهروندانی که طی بیش از ۲۰۰ شبانهروز گذشته بهصورت مستمر و خستگیناپذیر در تجمعات و گردهماییهای شبانه خیابانی حضور داشته و خیابان را به سنگر بصیرت و همبستگی ملی تبدیل کرده بودند، با اهداء لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد.
حاضران در این آیین، این شبهای بیداری و حضور غیرتمندانه را زمینهساز عزت، انسجام و پیروزیهای فردای ایران اسلامی عنوان کردند و بر تداوم این همدلی تا تحقق آرمانهای والای ملت تاکید نمودند.