سرلشکر حاتمی به مناسبت روز سرباز پیامی صادر کرد و سربازان را سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت و شرافت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سربازی ایران عزیز تجلی روحیه ایثار و جانبازی ملت شریف و نستوه میهن خدایی برای سربلندی کشور پهناور و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویان است.

سربازان عزیز سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت، شرافت و استقلال میهن اسلامی در جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ‌های نابرابر دشمن صهیونی آمریکایی و مظهر اقتدار و مجاهدت ارتش مردمی‌ اند.

روز سرباز در هفته بزرگداشت دفاع مقدس، یادآور غیرت شهیدان، جانبازان و رزمندگانی است که در قامت زیبای سرباز، پرچم آزادگی و سربلندی ایران عزیز را دوشادوش آحاد مدافعان ارتش و سپاه اسلام بر بام جهان به اهتزاز درآوردند.

این روز خجسته را بر شما جوان مؤمن و دلیر و خانواده پرمهرتان که مهد تربیت و پرورش مدافعان دین و این سرزمین کهن است، تبریک عرض می کنم.



فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی