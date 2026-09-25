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سرلشکر حاتمی به مناسبت روز سرباز پیامی صادر کرد و سربازان را سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت و شرافت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سربازی ایران عزیز تجلی روحیه ایثار و جانبازی ملت شریف و نستوه میهن خدایی برای سربلندی کشور پهناور و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویان است.
سربازان عزیز سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت، شرافت و استقلال میهن اسلامی در جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگهای نابرابر دشمن صهیونی آمریکایی و مظهر اقتدار و مجاهدت ارتش مردمی اند.
روز سرباز در هفته بزرگداشت دفاع مقدس، یادآور غیرت شهیدان، جانبازان و رزمندگانی است که در قامت زیبای سرباز، پرچم آزادگی و سربلندی ایران عزیز را دوشادوش آحاد مدافعان ارتش و سپاه اسلام بر بام جهان به اهتزاز درآوردند.
این روز خجسته را بر شما جوان مؤمن و دلیر و خانواده پرمهرتان که مهد تربیت و پرورش مدافعان دین و این سرزمین کهن است، تبریک عرض می کنم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی