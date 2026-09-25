در ادامه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویای ژاپن کاروان چین در صدر رده بندی مدالی در آستانه کسب یکصدمین مدال طلای خود قرار گرفت و کاروان ایران به رده هفتم نزول کرد.

ناگویا ۲۰۲۶، چین به ۱۰۰ طلا می‌رسد/ ایران در رده هفتم

ناگویا ۲۰۲۶، چین به ۱۰۰ طلا می‌رسد/ ایران در رده هفتم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی پایان روز ششم به این شرح است:

۱- چین ۹۸ طلا ۳۷ نقره ۲۴ برنز

۲- ژاپن ۲۸، ۴۳، ۴۴،

۳- کره جنوبی ۱۳، ۱۷، ۳۴،

۴- قزاقستان ۸، ۸، ۱۴،

۵- ازبکستان ۷، ۱۵، ۹،

۶- تایلند ۷، ۶، ۸،

۷- ایران ۶، ۱۱، ۷،

۸- هنگ کنگ ۴، ۱۱، ۱۱،

۹- کره شمالی ۴، ۴، ۳،

۱۰- بحرین ۴، ۲، ۲

- تا کنون ۳۷ کشور مدال کسب کرده‌اند.

- برای ایران در رشته کارته مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و محمود نعمتی در ۸۴+ کیلوگرم / در بازی‌های الکترونیک و در فوتبال پی سی تیم ایران (حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب) / در ووشو و در وزن ۷۵ کیلوگرم ساندا سهل موسوی / و در قایق زانی روئینگ فاطمه مجلل در قایق تک نفره سبک وزن زنان و در قایق دو نفره سبک وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) ۶ مدال طلا

- در رشته کاراته و در وزن ۸۴- کیلوگرم علی اصغر آسیابری، در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان فاطمه زهرا سعید آبادی و در کاتای تیمی زنان تیم فاطمه صادقی، زینب حسینی و سپیده امینی / در قایق رانی روئینگ و در قایق ۴ نفره زنان (مهسا جاور، ساقی ملکی، سُها فاخری و هنگامه کامیاب) و در قایق دو نفره سبک وزن (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) و در قایق سبک انفرادی مردان امیر حسین محمودپور / در ژیمناستیک و در انفرادی خرک حلقه آرمان خدایی و در پرش خرک مهدی الفتی / و در ووشو و در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندای زنان سوگند سینکایی، در ۶۵ کیلوگرم ساندا شجاع پناهی و در وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا عرفان محرمی ۱۱ مدال نقره

- و در رشته بسکتبال تیم مردان ایران / در رشته بسکتبال سه نفره تیم مردان ایران / در قایق رانی روئینگ و در قایق سبک انفرادی سبک وزن زنان فاطمه مجلل / در دوومیدانی و در پرتاب دیسک صادق صمیمی / در تیراندازی و در ۱۰ متر تفنگ بادی مختلط تیمی تیم ایران (هانیه رستمیان و وحید گلخندان) / در قایق رانی آب‌های آرام یا کانوئینگ و در ۵۰۰ متر کایاک دونفره تیم ایران (علی آقامیرزایی و پیمان قویدل) / و در شمشیربازی و در انفرادی اسلحه سابر علی پاکدامن ۷ مدال برنز کسب کردند.