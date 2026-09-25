دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، تأمین ورق گرم و شفافیت در تعیین قیمت این ماده اولیه را برای کاهش هزینه‌ها و تداوم برنامه‌ریزی تولید در این صنعت ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آنوش رحام گفت: صنعت لوله و پروفیل نزدیک به ۵۰ سال است که در کشور فعال است و در اجرای طرح‌های مرتبط با انتقال آب، گاز و سوخت نقش دارد.

وی افزود: کشور حدود ۷۰۰ هزار کیلومتر خطوط تولید و انتقال گاز و آب دارد و صنعت لوله و پروفیل طی سال‌های گذشته در توسعه این زیرساخت‌ها فعال بوده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به تنوع محصولات این صنعت گفت: حدود ۱۲۰ نوع محصول پروفیلی با ابعاد، سایز و شکل‌های مختلف تولید می‌شود و بسیاری از این محصولات براساس سفارش مشتری و نیاز مصرف‌کننده تولید می‌شوند.

فاصله عرضه و تقاضای ورق گرم

رحام درباره تأمین مواد اولیه این صنعت گفت: حدود ۲۵۰ هزار تن ورق در بورس کالا عرضه می‌شود، در حالی که تقاضای ثبت‌شده برای آن به حدود ۷۰۰ هزار تن می‌رسد.

وی ادامه داد: در مطالعات انجام‌شده در وزارت صمت در سال ۱۴۰۱، تقاضای مؤثر کشور حدود ۴۵۰ هزار تن برآورد شد و در همان مقطع تأمین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات نیز مورد توجه قرار گرفت.

رحام افزود: در مقطعی عرضه‌های تلفیقی شامل تولید داخلی و واردات انجام می‌شد، اما این روند به دلیل مشکلات واردات، کمبود عرضه و مسائل لجستیکی متوقف شد.

وی گفت: وقتی میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، رقابت در بورس کالا افزایش پیدا می‌کند و بخشی از افزایش قیمت ورق گرم نیز از همین محل شکل می‌گیرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به معاملات ورق گرم در بهمن و اسفند سال گذشته، گفت: ورق در آن مقطع حدود ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بورس عرضه شد، اما با احتساب پریمیوم، کارمزد‌های بانکی، هزینه حمل‌ونقل و گشایش اعتبار، قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده تا حدود ۷۰ هزار تومان می‌رساند.

رحام افزود: پس از انجام معاملات و طی شدن مراحل پرداخت و اعتبار، قیمت ورق در فروردین با افزایش ۳۸ درصدی مواجه شد.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری ورق گفت: سود تولید ورق از حدود ۲۰ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت و مبنای قیمت‌گذاری نیز به قیمت اسلب مرتبط شد.

رحام تأکید کرد: افزایش هزینه مواد اولیه، فشار بیشتری بر صنایع پایین‌دستی وارد می‌کند؛ این در حالی است که صنعت لوله و پروفیل طی سال‌های گذشته با حاشیه سود محدودی فعالیت کرده است.

همکاری وزارت صمت برای بهبود شرایط تولید

وی با تأکید بر اهمیت ثبات و اعتماد در معاملات بورس کالا گفت: تصمیمات مربوط به عرضه و قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که روند تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی و فعالیت تولیدکنندگان با اختلال مواجه نشود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در پایان از همکاری وزارت صمت با این انجمن برای بررسی و تعدیل قیمت‌ها خبر داد و گفت: جلسات مثبتی در این زمینه برگزار شده و انجمن آمادگی دارد عوامل اثرگذار بر قیمت محصولات را با ارائه داده و تحلیل در اختیار شهروندان و مصرف‌کنندگان قرار دهد.