به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ائمه جمعه استان یزد بر گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دستاورد‌های انقلاب اسلامی و قدردانی از سخنان مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل تاکید کردند.

امام جمعه بافق در خطبه‌های نماز جمعه بافق، با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر، گفت: امروز تصویری که از ایران در جهان شکل گرفته، تصویر کشوری مقتدر، قوی و شکست‌ناپذیر است و این اقتدار نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم و نیرو‌های مسلح است. حجت‌الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی، ایران را کشوری مبتکر و خلاق دانست و افزود: پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، به‌ویژه در حوزه‌های موشکی، پهپادی و پدافندی، تصویری متفاوت از توانمندی‌های ایران در جهان ایجاد کرده و محاسبات قدرت‌های بزرگ را تغییر داده است.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا را گرامی داشت و دفاع مقدس را نماد ایثار، مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست. حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به تحولات منطقه و شرایط امروز کشور، اظهار کرد: ملت ایران در کنار مسئولان و نیرو‌های نظامی و دفاعی، با حفظ وحدت و انسجام ملی، در برابر تهدید‌ها ایستاده است.

امام جمعه بهاباد در خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر امام و رهبری و ایستادگی در برابر استکبار تأکید کرد. حجت الاسلام ابراهیمی، از مواضع شجاعانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل و دفاع از ملت ایران قدردانی کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های جبهه کفر بوده است.

امام‌جمعه مهریز، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این دوران را یکی از مقاطع پرافتخار تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر ایمان، اراده و روحیه مقاومت، در برابر دشمن ایستادگی کرد. حجت‌الاسلام محی‌الدینی، شکل‌گیری و توسعه صنایع دفاعی و موشکی را از مهم‌ترین دستاورد‌های دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: روحیه خودباوری، اتکا به توان داخلی و کار جهادی، زمینه‌ساز پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شده است.

امام جمعه موقت میبد با اشاره به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای کشور، بر ضرورت صیانت از حقوق هسته‌ای و منافع ملی تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی باید با دقت و هوشیاری بیشتری در این زمینه عمل شود و نباید اجازه داد سخن یا اقدامی موجب تضعیف موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن شود.

حجت الاسلام محمد اعرافی همچنین بر ضرورت اتخاذ مواضع قاطع در برابر فشار‌های خارجی تأکید کرد و افزود: حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی باید از اصول اساسی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها باشد.