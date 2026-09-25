آمریکا پس از گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل از شورای حقوق بشر این سازمان خارج شد، گزارش کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک سند بین المللی برای مستندسازی نقض قواعد حقوق بشردوستانه و پیگیری مسئولیت عاملان آن است.