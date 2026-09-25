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معاون بهداشت وزارت بهداشت، ارتقای ۲۱ شاخص اصلی حوزه بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران را اقدامی ارزشمند دانست و بر استمرار پایش شاخصها و تقویت زیرساختهای بهداشتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رئیسی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بابلسر، با جمعبندی بازدیدهای میدانی و بررسی اوضاع حوزه سلامت استان، از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ارتقای شاخصهای بهداشتی قدردانی کرد.
وی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشک خانواده افزود: در شش ماه گذشته، پیشرفت اجرای این برنامه در مازندران قابل اندازهگیری بوده و نتایج آن در شاخصهای حوزه بهداشت قابل مشاهده است. استمرار این مسیر با پایش دقیق شاخصها و تمرکز بر نتایج، میتواند به ارتقای بیشتر سطح سلامت مردم استان منجر شود.
نیروی انسانی؛ مهمترین ظرفیت سلامت مازندران
رئیسی، نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را از مهمترین ظرفیتهای حوزه سلامت استان برشمرد و تصریح کرد: بزرگترین سرمایه سلامت مازندران، نیروی انسانی توانمند آن است. دانشگاه علوم پزشکی مازندران از نظر کیفیت نیروی انسانی از ظرفیت مطلوبی برخوردار است؛ هرچند از نظر تعداد نیرو همچنان نیازهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین ظرفیت مدیریتی استان و دانشگاه را از نقاط قوت مازندران دانست و گفت: آنچه بهوضوح مشاهده شد، حضور روسای دانشگاه آگاه، توانمند و پیگیر در استان مازندران است و این ظرفیت مدیریتی، فرصت ارزشمندی برای پیشبرد برنامههای سلامت به شمار میرود.
وزارت بهداشت ۵۰ درصد هزینه بازسازی خانههای بهداشت فرسوده را تقبل میکند
معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه به وضعیت زیرساختهای بهداشتی استان اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از مراکز و خانههای بهداشت مازندران بیش از ۲۵ سال قدمت دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.
وی افزود: وزارت بهداشت ۵۰ درصد هزینه بازسازی خانههای بهداشت با قدمت بیش از ۲۵ سال را تقبل خواهد کرد و در مناطقی که فاقد خانه بهداشت هستند نیز، بر اساس ضوابط و شاخصهای جمعیتی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز اقدام خواهد شد.
رئیسی با اشاره به ظرفیت خیرین سلامت در مازندران اظهار کرد: خیران سلامت از ظرفیتهای ارزشمند و اثرگذار استان هستند و حضور آنان در توسعه زیرساختهای سلامت، فرصت مهمی است که در کنار منابع دولتی میتواند به تسریع در تأمین نیازهای مردم کمک کند.
تأکید بر نتیجهمحوری در برنامههای بهداشتی
معاون بهداشت وزارت بهداشت، بیماریهای غیرواگیر بهویژه دیابت و فشار خون را از حوزههای نیازمند هدفگذاری مستمر دانست و تأکید کرد: موفقیت برنامههای بهداشتی باید بر اساس تغییر واقعی و قابل سنجش شاخصهای سلامت ارزیابی شود و تمرکز برنامهها از میزان ارائه خدمت به سمت نتیجه و اثرگذاری بر سلامت مردم حرکت کند.
سالمندی و جوانی جمعیت؛ از مسائل مهم مازندران
رئیسی با اشاره به شرایط جمعیتی مازندران، سالمندی و جوانی جمعیت را از موضوعات مهم استان عنوان کرد و گفت: شاخص جوانی جمعیت در مازندران یک زنگ خطر است و این موضوع نیازمند کار جدی، برنامهریزی هدفمند و مداخلات مؤثر است تا بتوان روند شاخصهای جمعیتی استان را بهبود بخشید.
وی همچنین رویکرد محلهمحور و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) را از ظرفیتهای مهم موجود در استان دانست و افزود: این رویکرد که مورد تأکید رئیسجمهور است، در مازندران مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از مشارکت دستگاهها و ظرفیت جامعه میتوان عوامل مؤثر بر سلامت را فراتر از محدوده نظام بهداشت و درمان مدیریت کرد.