یادواره شهدای بخش صالح‌آباد با هدف پاسداشت مقام ایثارگری و تجلیل از فداکاری شهدا، با حضور گسترده مردم و سخنرانی سردار غلامی از فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این مراسم که با هدف گرامیداشت مقام والای ایثار و قدردانی از فداکاری شهدا در راه حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور برگزار شد، با استقبال پرشور مردم همراه بود.

سردار غلامی از فرماندهان دوران دفاع مقدس سخنران اصلی این یادواره، در سخنان خود به مرور حماسه‌های دفاع مقدس و نقش کلیدی شهدای منطقه در پاسداشت ارزش‌های اسلامی و ملی پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه راه شهادت با مقاومت نسل‌های جدید ادامه می‌یابد، از صبر و عظمت خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و یادآور شد که خاطره این عزیزان، سرمایه جاودان ملت ایران است.

این یادواره، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان بود.