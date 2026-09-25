پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای بخش صالحآباد با هدف پاسداشت مقام ایثارگری و تجلیل از فداکاری شهدا، با حضور گسترده مردم و سخنرانی سردار غلامی از فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این مراسم که با هدف گرامیداشت مقام والای ایثار و قدردانی از فداکاری شهدا در راه حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور برگزار شد، با استقبال پرشور مردم همراه بود.
سردار غلامی از فرماندهان دوران دفاع مقدس سخنران اصلی این یادواره، در سخنان خود به مرور حماسههای دفاع مقدس و نقش کلیدی شهدای منطقه در پاسداشت ارزشهای اسلامی و ملی پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه راه شهادت با مقاومت نسلهای جدید ادامه مییابد، از صبر و عظمت خانوادههای شهدا قدردانی کرد و یادآور شد که خاطره این عزیزان، سرمایه جاودان ملت ایران است.
این یادواره، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان بود.