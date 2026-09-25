نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: سخنان رئیس جمهور در نشست سازمان ملل، صحبتی جامع در دفاع از آرمان های انقلاب بود که جای قدر دانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان اظهار کرد: رئیس جمهور مواضع کشور و انقلاب را از تریبون سازمان ملل به خوبی به گوش جهانیان رساند.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه دشمن به‌دنبال ضربه زدن به نقطه قوت نظام اسلامی است، گفت: دشمن نمی‌تواند کشوری مستقل را که در برابر زورگویی می‌ایستد تحمل کند و می‌کوشد با فشار اقتصادی، حمله نظامی، ترور و توطئه، تاب‌آوری مردم را کاهش دهد.

آیت‌الله محامی افزود: نقطه قوت نظام اسلامی، مردم مسلمان و پشتیبانی آنان است و دشمن تلاش می‌کند به این نقطه قوت ضربه بزند، میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کند و با ایجاد اختلاف و آشوب، مردم را از مسیر انقلاب دور کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به ناکامی توطئه‌های دشمن اظهار کرد: دشمن مردم ما را نشناخته است و تصور می‌کرد با توطئه‌ها، مردم از نظام فاصله می‌گیرند اما در مقاطع مختلف شاهد حضور بیشتر مردم در دفاع از انقلاب و کشور بودیم.

امام جمعه زاهدان با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: در این جنگ اتحاد و انسجام مردم بیشتر شد به‌طوریکه مردم با حضور بیش از ۲۰۰ شب در تجمعات اقتدار نشان دادند پای کار انقلاب آمدند و همکاری آنان با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی افزایش یافت.

آیت‌الله محامی بر ضرورت حفظ وحدت تاکید کرد و گفت: در برابر دشمن باید اتحاد، استحکام و مقاومت خود را نشان دهیم و یکدست و یکصدا بایستیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به شهادت شهید مولوی یوسف گرگیج از عالمان اهل سنت و انقلابی در استان افزود: دلیل عناد دشمنان با این شهیدان، همراهی با نظام اسلامی و حضور در عرصه‌های جهادی و خدمت‌رسانی به مردم بود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با گرامیداشت یاد شهید ظریفی گفت: آخرین سفری که به سراوان داشتیم، وی از شهید شوشتری و دیگر شهدای منطقه یاد می‌کرد و امروز خود او نیز به جمع شهدا پیوسته است.

وی تاکید کرد: خون شهدا آثار و برکات فراوانی دارد و موجب بیداری بیشتر مردم می‌شود همانگونه که امام راحل(ره) فرمودند با شهادت، ملت ما بیدارتر می‌شود.

آیت‌الله محامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شهدا، رزمندگان و ایثارگران تاکید کرد: آنچه امروز موجب اقتدار و سربلندی ایران اسلامی شده، ایستادگی، ایثار و وحدت مردم است و حفظ این انسجام، مهم‌ترین وظیفه در برابر توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.