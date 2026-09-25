مردم فارس در تجمع شب گذشته، مواضع رئیس‌جمهور، در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل را صدای رسای ملتی دانستند که گرچه دو قرن آغازگر جنگ نبوده، اما هرگز در برابر تجاوز سر خم نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم فارس که بیش از ۲۰۰ شب با حضور در خیابان‌ها بر حمایت قاطع از کشور و آرمان‌های انقلاب تأکید کرده‌اند، در تجمع شب گذشته، مواضع رئیس‌جمهور، در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل را صدای رسای ملتی دانستند که گرچه دو قرن آغازگر جنگ نبوده، اما هرگز در برابر تجاوز سر خم نکرده است.