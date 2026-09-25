پخش زنده
امروز: -
طرح جامع پایانه مرزی باشماق مریوان در سیوپنجمین نشست شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور به تصویب رسید؛ طرحی که با هدف تفکیک و ساماندهی فرآیندهای تجاری و مسافری، کاهش زمان توقف و ارتقای زیرساختهای این پایانه مرزی تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در سیوپنجمین نشست شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، طرح جامع پایانههای مرزی باشماق مریوان، سرخس و سرو پس از بررسی و ارائه رویکردهای اجرایی، به تصویب اعضای شورا رسید.
اجرای این طرحها در حوزه دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان سازمان راهداری و حملونقل جادهای دنبال خواهد شد و با تصویب طرح جامع پایانه مرزی باشماق، این پایانه وارد مرحله جدیدی از برنامهریزی برای توسعه زیرساختها و ارتقای فرآیندهای عملیاتی میشود.
رویکرد اصلی در تدوین طرح جامع پایانه مرزی باشماق، تفکیک حداکثری رویههای تجاری و مسافری، ساماندهی مستقل فرآیندها و انجام تشریفات با حداقل توقف و در بهینهترین خروجی عملیاتی است.
بر اساس این رویکرد، توسعه زیرساختهای پایانه باشماق به گونهای برنامهریزی شده است که ضمن پاسخگویی به نیازهای مبادلات تجاری و ترددهای مرزی در شرایط کنونی و آینده، زمینه افزایش بهرهوری، کاهش زمان توقف و تسهیل جریان عبور کالا و مسافر را فراهم کند.
این طرح همچنین با توجه به جایگاه پایانه مرزی باشماق در مبادلات تجاری و ترانزیتی، زمینه تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه تجارت و حملونقل بینالمللی را فراهم خواهد کرد.
طرح جامع پایانههای مرزی باشماق، سرخس و سرو در چارچوب برنامهریزی توسعه پایانههای مرزی کشور و با هدف ارتقای کارآمدی مبادی ورودی و خروجی، بهبود فرآیندهای تردد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای ترانزیت و تجارت بینالمللی به تصویب رسیده است.