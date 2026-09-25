مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از تأمین حدود ۲۵ هزار تن کود اوره در شش ماه نخست امسال خبر داد.

مجید محمدی گفت: این کود برای دسترسی آسان‌تر کشاورزان، مستقیم به انبار کارگزاران شهرستان‌ها حمل می‌شود.

به گفته او، همزمان با آغاز کشت پاییزه، کود اوره میان کشاورزان توزیع خواهد شد.

هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره با احتساب هزینه‌های حمل، بارگیری و توزیع، ۱۵ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۷۵ ریال عرضه می‌شود.

حدود ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده کود اوره همچنان از سوی دولت یارانه پرداخت می‌شود.

محمدی افزود: برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، کود مورد نیاز شش محصول راهبردی گندم، جو، کلزا، چغندرقند، سیب‌زمینی و کاملینا تأمین خواهد شد.