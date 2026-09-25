پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارتهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی ، وزش باد و کاهش دما تا یکشنبه پنجم مهرماه هشدار زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: از فردا تا یکشنبه پنجم مهرماه ، در غالب نقاط بویژه در ساعات نزدیک ظهر تا اوایل شب وزش باد شدید و گردوخاک، بویژه نواحی مرکزی و شمالی بارشهای رگباری گاهی بارعدو برق نقطهای پیش بینی می شود.
ایرج مصطفوی افزود : از فردا دمای هوا بین ۴ تا ۷ درجه کاهش می یابد .
وی با بیان اینکه انتظار میرود کنترل و لایروبی شبکه آبراههای استان و جویها، کانالها و آبراهها و دهانه پلها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دامها در ارتفاعات، مهمترین توصیههای هواشناسی محسوب میشود.
وی محکم کردن سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره از جمله توصیههای مهم و پیشگیرانه از خسارتهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.