به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️این خانواده به جنگل‌های اطراف منطقه کارپوش سفر کرده بودند که بر اثر خوردن قارچ سمی پنج عضو این خانواده دچار مسمومیت شدند و برای ادامه درمان، خود را به یکی از بیمارستان های گنبد رساندند.

سه عضو این خانواده شامل محمد عجم، ابوالفضل فدایی و محمود فدایی بر اثر شدت مسمومیت جان باختند و یک کودک و یک عضو دیگر خانواده نیز در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.

مهسا عظیمی رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان این خبر را تایید کرد.