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سه نفر از اعضای یک خانواده اهل کالپوش میامی بر اثر خوردن قارچ سمی جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️این خانواده به جنگلهای اطراف منطقه کارپوش سفر کرده بودند که بر اثر خوردن قارچ سمی پنج عضو این خانواده دچار مسمومیت شدند و برای ادامه درمان، خود را به یکی از بیمارستان های گنبد رساندند.
سه عضو این خانواده شامل محمد عجم، ابوالفضل فدایی و محمود فدایی بر اثر شدت مسمومیت جان باختند و یک کودک و یک عضو دیگر خانواده نیز در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
مهسا عظیمی رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان این خبر را تایید کرد.