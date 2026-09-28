واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود ـ میامی، یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حادثه ساعت ۱۶:۱۲ امروز رخ داد و در پی آن یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات لازم از سوی امدادگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

عوامل پایگاه شهدای میامی هلال‌احمر همچنین اقدامات لازم برای ایمن‌سازی صحنه حادثه را انجام دادند. عملیات امدادرسانی ساعت ۱۷:۲۶ پایان یافت.