وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر یک‌روزه به سمنان، ۱۱۲ طرح ارتباطی و فناوری اطلاعات را افتتاح و مهم‌ترین مسائل و نیازهای این حوزه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر یک‌روزه به سمنان، ضمن افتتاح ۱۱۲ طرح ارتباطی و فناوری اطلاعات، در نشست شورای اداری استان حضور یافت و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سمنان را بررسی کرد.

دیدار با نخبگان، فعالان حوزه فناوری و بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود که در آن ظرفیت‌های استان، نیازهای فعالان این حوزه و موانع پیش‌روی توسعه کسب‌وکارهای فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این سفر، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای تقویت خدمات و فعالیت‌های اقتصادی استان مورد توجه قرار گرفت.

هاشمی همچنین در نشست‌های تخصصی با مسئولان استان، مسائل و نیازهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی و بر پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای این بخش در استان تأکید کرد.