تیم فوتبال ساحلی سمنان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، با نتیجه سه بر یک برابر شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید و به رده سوم جدول صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم فوتبال ساحلی سمنان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، شهرداری بندرعباس را با نتیجه سه بر یک شکست داد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خانگی را به دست آورد.

امیر خزایی، علی حامدی و علی امینی، گل‌های سمنان را در این مسابقه به ثمر رساندند و تک‌گل شهرداری بندرعباس نیز توسط چافجیری وارد دروازه تیم میزبان شد.

تیم فوتبال ساحلی سمنان با این پیروزی و با توجه به نتایج هفته نهم، از رده چهارم به رده سوم جدول صعود کرد و جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالای جدول بهبود بخشید.

نماینده سمنان در ادامه رقابت‌ها، دیداری سخت برابر چادرملو اردکان در خانه حریف پیش رو دارد و برای این مسابقه نیز برنامه‌ریزی کرده است تا با کسب نتیجه مطلوب، جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد.