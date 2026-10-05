در چهارمین دوره انتخابات هیأت‌رئیسه خانه احزاب استان سمنان، اعضای جدید هیأت‌رئیسه و بازرسان این نهاد انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان در این انتخابات، استمرار فعالیت خانه احزاب را نشانه‌ای مثبت و حاصل تلاش احزاب و جریان‌های سیاسی با دیدگاه‌های مختلف دانست و بر تقویت تعامل و همفکری میان جریان‌های سیاسی استان تأکید کرد.

ابراهیم رستمی‌فر، فراهم شدن محل استقرار ثابت را یکی از نیازهای خانه احزاب عنوان کرد و گفت: با پیگیری و همکاری مجموعه‌های مسئول، این موضوع در دوره چهارم برطرف شود تا خانه احزاب فعالیت‌های خود را با انسجام بیشتری دنبال کند.

در این انتخابات، ابوالقاسم کواکبیان به‌عنوان رئیس، حجت‌الاسلام موسی فامیلی نایب‌رئیس اول و محمدعلی برنامنش نایب‌رئیس دوم خانه احزاب استان سمنان انتخاب شدند.

رضا غفوریان، راحله بخشی، زهرا صادقی، حسین جعفری‌چاشمی، میثم خدابنده و محمدمهدی درویشی نیز به‌عنوان اعضای اصلی هیأت‌رئیسه و سجاد قوام و عباس معصومی به‌ترتیب به‌عنوان بازرس اول و دوم انتخاب شدند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان همچنین بر برگزاری نشست‌های مستمر خانه احزاب با مدیریت استان، پیگیری مطالبات تشکیلاتی احزاب و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستمر میان جریان‌های سیاسی تأکید کرد.