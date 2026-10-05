در پی سقوط یک نفر از ارتفاع در شهرک صنعتی سمنان، نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و مصدوم برای انتقال به مرکز درمانی امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در یکی از واحدهای بخش خصوصی شهرک صنعتی سمنان، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۲ آتش‌نشانی سمنان به محل حادثه اعزام شد.

آتش‌یار سوم محسن مقصودی، فرمانده عملیات، گفت: این حادثه یک مصدوم برجا گذاشت و نیروهای آتش‌نشانی پس از انجام اقدامات امدادی و ایمن‌سازی محل، مصدوم را برای انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل مربوط کردند.

عملیات امداد و نجات با تلاش نیروهای آتش‌نشانی و بدون گزارش حادثه دیگری به پایان رسید.