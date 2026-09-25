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پویش ملی «همکلاسی» امشب در آخرین ایستگاه در مدرسه شجره طیبه میناب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاروان پویش ملی «همکلاسی» پس ازگذشتن از شهرهای مختلف کشور، به مقصد پایانی این پویش در میناب میرسد و برنامه پایانی آن در مدرسه شجره طیبه برگزار خواهد شد.
این برنامه با یاد دانشآموزانی که در فاجعه میناب به شهادت رسیدند، برگزار میشود و مدرسه شجره طیبه میزبان آخرین برنامه کاروان «همکلاسی» خواهد بود. این برنامه امشب ساعت ۲۰ در مدرسه شجره طیبه میناب برگزار میشود. پویش ملی «همکلاسی» با هدف گرامیداشت یاد ۱۶۸ کودک شهید میناب و تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان مناطق کمبرخوردار برگزار شده است.کاروان «همکلاسی» در مسیر خود با حضور در شهرهای مختلف کشور، برنامههای این پویش را دنبال کرده و در نهایت به میناب، مقصد پایانی کاروان، میرسد.