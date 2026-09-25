همایش پیاده‌روی خانوادگی ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور شهروندان، خانواده‌ها و جمعی از مسئولان و مدیران در چهاربرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور شهروندان، خانواده‌ها و جمعی از مسئولان و مدیران شهرستان چهاربرج، در فضای پارک بوستان شهدای دولت برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همدلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس برگزارشد.

در پایان این همایش، جوایزی به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهدا شد.