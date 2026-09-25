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امام جمعه شیراز گفت: به لطف خدا و با تکیه به فناوری ایرانی توانستهایم بنیه دفاعی کشور را به جایی برسانیم که با شلیک موشک هایمان بزرگترین ناو هواپیمابر دشمن را هزار کیلومتر از مرزهایمان عقب برانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امام جمعه شیراز در خطبههای نماز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس گفت: به لطف خدا و با تکیه به فناوری ایرانی توانستهایم بنیه دفاعی کشور را به جایی برسانیم که با شلیک موشک هایمان بزرگترین ناو هواپیمابر دشمن را هزار کیلومتر از مرزهایمان عقب برانیم. آیت الله دژکام همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، آن را بسیار عزتمندانه دانست.