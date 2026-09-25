به همت قرارگاه جهادی کرامت بیش از ۸۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق کم برخودار نقده توزیع شد.

اهدای بسته های نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند در نقده

اهدای بسته های نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند در نقده

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در عمل به رسالتِ اجتماعی گروه جهادی کرامت پایگاه مقاومت شهید مامور شاعر نقده کمر همت بستند تا لبخند شادی را بر لبان دانش آموزان کم برخودار در یکی از مناطق محروم شهرستان نقده بنشانند

بشیر نیکنام مسئول قرارگاه جهادی کرامت گفت: به همت اعضای گروه جهادی کرامت بیش از ۸۰ بسته شامل کیف و نوشت افزار بین دانش آموزان در مناطق کم برخودار شناسایی شده شهرستان نقده توزیع شد.

قرارگاه جهادی محله‌ای کرامت از پایگاه مقاومت اسوه کشوری شهید مامور شاعر نقده، یکی از پایگاه‌های پیشرو در اقدامات جهادی است.