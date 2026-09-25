به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح توسعه شمالی خط یک مترو در قالب قراردادی ۳۶ماهه و با پیش‌بینی احداث چهار ایستگاه در حال اجراست.

سعید ساکت افزود: دستگاه‌های حفاری این طرح فعالیت‌های کارگاهی خود را در محدوده میدان استقلال و عاشق‌آباد آغاز کرده‌اند و عملیات اجرایی طرح وارد مرحله حفاری شده است.

وی ادامه داد: منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح تأمین شده و تلاش می‌شود عملیات اجرایی به‌صورت مرحله‌ای و ایستگاه به ایستگاه پیش برود.

ساکت گفت: توسعه شمالی خط یک متروی اصفهان با تکمیل چهار ایستگاه، ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در مناطق شمالی و شمال غربی شهر را افزایش می‌دهد و بخشی از نیازهای حمل‌ونقلی این محدوده را پوشش خواهد داد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله‌ای در کنار تأمین منابع مالی، با هدف پیشبرد منظم عملیات و تکمیل بخش‌های مختلف توسعه شمالی خط یک مترو دنبال می‌شود.

متروی اصفهان از طرح‌های اصلی توسعه حمل‌ونقل عمومی این کلان‌شهر است. خط یک مترو در مسیر شمال به جنوب اجرا شد و بخش پایانی آن در اسفند ۱۳۹۶ به بهره‌برداری آزمایشی رسید. این خط در آن زمان ۲۰ ایستگاه و حدود ۲۰ کیلومتر طول داشت.

پس از آن، توسعه شبکه مترو با اجرای خط دوم دنبال شد و بر اساس برنامه اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، بهره‌برداری آزمایشی از این خط در دستور کار قرار دارد.

توسعه شمالی خط یک نیز پس از ابلاغ نهایی قرارداد در خرداد امسال، وارد مرحله اجرایی شده و اکنون عملیات حفاری آن در محدوده میدان استقلال و عاشق‌آباد آغاز شده است. این طرح چهار ایستگاه دارد و در قالب قرارداد ۳۶ماهه اجرا می‌شود.