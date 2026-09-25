معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، بر ضرورت آموزش نکات ایمنی به دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: کودکان باید بدانند در موقعیت‌های غیرعادی چگونه از خود محافظت کنند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حمید افرامن ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، اظهار کرد: والدین باید به فرزندان خود آموزش دهند که در موقعیت‌های غیرعادی چگونه از خود محافظت کنند و این آموزش‌ها را با آنها تمرین کنند تا کودکان بتوانند در شرایط مختلف واکنش مناسبی داشته باشند.

وی افزود: اگر فردی به دانش‌آموز بگوید که پدر یا مادرش او را برای بردن فرستاده‌اند، نباید صرفاً به دلیل اینکه آن فرد نام یا حتی عکس اعضای خانواده را می‌داند یا عکس آنها را به دانش‌آموز نشان می‌دهد، همراه وی برود، بلکه ابتدا باید موضوع را از طریق یک فرد مطمئن یا مدرسه بررسی کند.

افرامن ادامه داد: دانش‌آموزان نباید از افراد ناشناس خوراکی یا نوشیدنی دریافت کنند، حتی اگر این افراد رفتار دوستانه‌ای داشته باشند یا بگویند خوراکی یا نوشیدنی را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس بیان کرد: اگر فرد ناشناسی از دانش‌آموز بخواهد برای عکس گرفتن، مدل شدن، دریافت جایزه یا هر پیشنهاد جذاب دیگری وارد مغازه، خودرو، خانه یا محل خلوتی شود، نباید این پیشنهاد را بپذیرد و همراه فرد ناشناس به چنین مکان‌هایی برود.

وی گفت: برای کمک به یک فرد غریبه نیز نباید وارد ساختمان یا فضای ناشناس شد و اگر فردی واقعاً به کمک نیاز داشته باشد، دانش‌آموز می‌تواند از یک بزرگسال مطمئن، نگهبان یا مسئول آن محل برای کمک گرفتن استفاده کند.

افرامن با تأکید بر اینکه کودکان باید به احساس خود در موقعیت‌های مشکوک توجه کنند، افزود: اگر دانش‌آموز در موقعیتی احساس کرد چیزی سر جای درست خود نیست یا شرایط مشکوک است، لازم نیست صرفاً برای مؤدب بودن در آنجا بماند، بلکه باید از موقعیت فاصله بگیرد و به سمت یک مکان شلوغ و امن یا نزد یک فرد قابل اعتماد برود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ادامه داد: باید به کودکان یاد بدهیم که «نه» گفتن بی‌ادبی نیست، به‌ویژه زمانی که پای امنیت آنها در میان باشد.

وی در پایان تأکید کرد: مهم‌تر از همه، باید به فرزندان آموزش دهیم که در صورت مشاهده موارد یا فرد مشکوک در اطراف منزل یا مدرسه، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.