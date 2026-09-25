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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با هشدار نسبت به ترویج یأس و تفرقه، گفت: نباید ناکارآمدی احتمالی برخی مدیران را بهانهای برای اتهامزنی به نیروهای جانبرکف قرار داد، چرا که این رویه انسجام ملی را هدف قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجتالاسلام و المسلمین مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی و یاد بیش از ۳۰۰ شهید معلم و دانشآموز استان زنجان، گفت: جای این شهدا امروز در صفوف نماز جمعه و کلاسهای درس خالی است، اما خون پاک آنان مسیر تعالی امت اسلام و ملت مقاوم و بصیر ایران اسلامی را پرشتابتر خواهد کرد.
امام جمعه زنجان گفت: شهدا بذر امید، تلاش و نوآوری را در دل نسل جدید کاشتند و نظام آموزش و پرورش باید با کشف استعدادهای ویژه، این مسیر را با اقتدار ادامه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله اشاره و، وی را الگویی در مکتب مقاومت معرفی کرد
خطیب جمعه زنجان با اشاره به ماهیت جنگهای نوین، بر لزوم گذار از «نگاه خطی» به «نگاه جامع» در مواجهه با دشمن تأکید کرد و گفت: «نگاه جامع اقتضا میکند از تمامی ظرفیتها از جمله حوزههای سایبری، دیپلماسی، توان نظامی، موشکی، پهپادی و جنگ روانی بهصورت هماهنگ استفاده شود؛ همانگونه که در عملیات وعده صادق شاهد ترکیب این ظرفیتها بودیم.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، بر پیچیدگی این مسئله تأکید کرد و گفت: ر این حوزه نمیتوان تنها به یک زاویه دید بسنده کرد. امر به معروف باید حکیمانه، مدبرانه صورت گیرد.