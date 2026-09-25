کاخ موزه تاریخی اوجابیت کلاردشت بعد از سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مسئولان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسما افتتاح شد.

کاخ‌موزه اوجابیت کلاردشت با حضور وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به روی مردم گشوده شد

کاخ‌موزه اوجابیت کلاردشت با حضور وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به روی مردم گشوده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاخ‌موزه تاریخی اوجابیت کلاردشت که سال‌ها در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری بود و مردم و گردشگران امکان بازدید از آن را نداشتند، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و مسئولان استانی رسماً افتتاح شد.

کاخ اوجابیت برای مردم کلاردشت تنها یک بنای تاریخی نیست؛ عمارتی دو طبقه است که نزدیک به ۹ دهه در دل طبیعت کوهستانی این منطقه ایستاده و سال‌ها تصویر پشت حصارها و درهای بسته آن، مطالبه مردم بومی، گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و معماری بوده است.

این کاخ در سال ۱۳۱۸ خورشیدی در محله اوجابیت و در حدود دو کیلومتری شهر کلاردشت ساخته شد؛ بنایی در ارتفاعات مشرف به دشت کلار که از معماری اروپایی، گچ‌بری، سنگ‌کاری، نقوش تزئینی و عناصر نفیس داخلی برخوردار است و موقعیت طبیعی آن، چشم‌اندازی کم‌نظیر از طبیعت کلاردشت پیش روی بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

گنجینه کلاردشت؛ پیوند کاخ با چهار هزار سال پیشینه

اهمیت اوجابیت تنها به خود ساختمان محدود نمی‌شود؛ سال ۱۳۱۸ و همزمان با عملیات پی‌کنی برای احداث این کاخ، مجموعه‌ای از اشیای زرین، مفرغی و سفالی در محدوده گنج‌تپه کلاردشت کشف شد که بعدها به «گنجینه کلاردشت» شهرت یافت. بخشی از این آثار در سال ۱۳۲۲ به موزه ایران باستان (موزه ملی ایران امروز) منتقل شد و این کشف، نام کلاردشت را بیش از پیش در مطالعات باستان‌شناسی ایران مطرح کرد.

در مراسم افتتاح نیز جام زرین و دیگر اشیای کشف‌شده از کلاردشت و رامسر، متعلق به حدود چهار هزار سال پیش، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. همچنین در حاشیه این رویداد، ۲۰ غرفه از صنایع‌دستی مازندران محصولات دست هنرمندان استان را به نمایش گذاشت و وزیر میراث‌فرهنگی از این غرفه‌ها بازدید کرد.

اکنون با گشایش کاخ‌موزه اوجابیت، دری که سال‌ها به روی عموم بسته بود گشوده شد؛ اتفاقی که می‌تواند این بنا را از ساختمانی کم‌دسترسی به یکی از مقصدهای فرهنگی و گردشگری غرب مازندران تبدیل کند. انتظار می‌رود با آغاز فعالیت کاخ‌موزه، حفاظت اصولی از بنا، ساماندهی مسیر بازدید و معرفی مستند تاریخ کاخ و پیوند آن با پیشینه باستانی کلاردشت نیز در کنار جذب گردشگر مورد توجه قرار گیرد.