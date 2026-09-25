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امام جمعه شهر فرخی گفت: رئیسجمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، واقعیتهای منطقه و ابعاد جنگ و حملات علیه ایران و فلسطین را برای افکار عمومی جهان تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام محسن شیخی در خطبههای نماز جمعه شهر فرخی افزود: آقای پزشکیان با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره تحولات منطقه بیان و بر دفاع از حقوق کشور تأکید داشت.
وی گفت: رئیسجمهور با نمایش تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانشآموزان شهید میناب و تصاویر مربوط به حوادث لامرد، ابعاد انسانی حملات و تفاوت میان مظلوم و متجاوز را برای افکار عمومی جهان به تصویر کشید.
وی با اشاره به جایگاه علم در قرآن کریم افزود: خواندن و دانستن در آموزههای قرآنی در کنار یکدیگر قرار دارند و معلمی از ویژگیهای الهی است.
امام جمعه شهر فرخی گفت: دین و شریعت با علمآموزی همراه است و حقیقت علم، کسب معرفت و خداشناسی است؛ علمی ارزشمند است که منشأ آن خداوند باشد و انسان را به شناخت و کمال برساند.